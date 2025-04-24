В кулинарии тунец и яйца являются одной из самых любимых комбинаций. Сегодня 24 Канал делится рецептом полезного салата из тунца и яиц, который обещает удовлетворить каждого.

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Салат с тунцом и яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 3 яйца;
– 200 граммов листьев салата;
– 200 граммов помидоров;
– 1 фиолетовый лук;
– черный, красный перец и соль – по вкусу;
– 2 столовые ложки оливкового масла или майонеза.

Приготовление:

  1. Откройте банку с тунцом, слейте жидкость, а рыбу разделите на кусочки. Листья салата промойте под проточной водой.
  2. Яйца отварите, очистите и нарежьте крупными дольками. Лук также очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
  3. В широкой миске смешайте все предварительно приготовленные ингредиенты, кроме яиц.
  4. Посолите салат и полейте оливковым маслом или майонезом. Снова все аккуратно перемешайте.
  5. Перед подачей салата на стол добавьте сверху дольки яиц и поперчите.

Приятного аппетита!

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