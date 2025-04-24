У кулінарії тунець і яйця є однією з найулюбленіших комбінацій. Сьогодні 24 Канал ділиться рецептом корисного салату з тунця та яєць, який обіцяє задовольнити кожного.

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Салат з тунцем і яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця;
– 3 яйця;
– 200 грамів листя салату;
– 200 грамів помідорів;
– 1 фіолетова цибуля;
– чорний, червоний перець і сіль – на смак;
– 2 столові ложки оливкової олії або майонезу.

Приготування:

  1. Відкрийте банку з тунцем, злийте рідину, а рибу розділіть на шматочки. Листя салату промийте під проточною водою.
  2. Яйця відваріть, очистьте і наріжте великими часточками. Цибулю також очистьте і наріжте тонкими півкільцями.
  3. У широкій мисці змішайте всі попередньо приготовані інгредієнти, крім яєць.
  4. Посоліть салат і полийте оливковою олією або майонезом. Знову все акуратно перемішайте.
  5. Перед подачею салату на стіл додайте зверху часточки яєць і поперчіть.

Смачного!

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