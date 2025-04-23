Від курки та шинки до кукурудзи, огірків, сухариків та крабових паличок – можливості безмежні. Сьогодні 24 Канал ділиться рецептом салату з пекінської капусти з сухариками.

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Салат з пекінської капусти з сухариками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 500 грамів капусти пекінської;

– 150 грамів філе курки;

– 150 грамів кукурудзи консервованої;

– 1 огірок;

– 150 – 200 грамів сухариків;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 3 – 4 столові ложки олії оливкової;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів.

Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Додайте французькі або італійські трави.

Після цього висипте їх на деко і покладіть знову до духовки при 160 градусів ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.

Філе курки – вареної або копченої – наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все складіть до салатника.

З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до смаку.

Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте. Перед подачею на стіл посипте його зеленню і додайте сухарики.

Смачного!

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