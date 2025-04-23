Від курки та шинки до кукурудзи, огірків, сухариків та крабових паличок – можливості безмежні. Сьогодні 24 Канал ділиться рецептом салату з пекінської капусти з сухариками.

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    Салат з пекінської капусти з сухариками

    • Час: 20 хвилин
    • Порції: 4 – 6

    Інгредієнти:
    – 500 грамів капусти пекінської;
    – 150 грамів філе курки;
    – 150 грамів кукурудзи консервованої;
    – 1 огірок;
    – 150 – 200 грамів сухариків;
    – 2 столові ложки лимонного соку;
    – 3 – 4 столові ложки олії оливкової;
    – сіль, перець – на смак.

    Приготування:

    1. Сухарики для салату можна купити, а можна зробити самому в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів.
    2. Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Додайте французькі або італійські трави.
    3. Після цього висипте їх на деко і покладіть знову до духовки при 160 градусів ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.
    4. Філе курки – вареної або копченої – наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все складіть до салатника.
    5. З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до смаку.
    6. Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте. Перед подачею на стіл посипте його зеленню і додайте сухарики.

    Смачного!

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