От курицы и ветчины до кукурузы, огурцов, сухариков и крабовых палочек – возможности безграничны. Сегодня 24 Канал делится рецептом салата из пекинской капусты с сухариками.

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    Салат из пекинской капусты с сухариками

    • Время: 20 минут
    • Порции: 4 – 6

    Ингредиенты:
    – 500 граммов капусты пекинской;
    – 150 граммов филе курицы;
    – 150 граммов кукурузы консервированной;
    – 1 огурец;
    – 150 – 200 граммов сухариков;
    – 2 столовые ложки лимонного сока;
    – 3 – 4 столовые ложки масла оливкового;
    – соль, перец – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке. Для этого нарежьте хлеб небольшими кубиками, выложите на противень и прожарьте в духовке 10 минут при температуре 160 градусов.
    2. Несколько ложек оливкового или подсолнечного масла смешайте с солью. Выложите сухарики в миску с маслом и хорошо перемешайте. Добавьте французские или итальянские травы.
    3. После этого высыпьте их на противень и положите снова в духовку при 160 градусов еще на 10 минут, периодически помешивая.
    4. Филе курицы – вареной или копченой – нарежьте кубиками. Свежий огурец помойте и порежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все сложите в салатник.
    5. С консервированной кукурузы слейте сок и добавьте ее к салату. Посолите, поперчите по вкусу.
    6. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Перед подачей на стол посыпьте его зеленью и добавьте сухарики.

    Приятного аппетита!

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