От курицы и ветчины до кукурузы, огурцов, сухариков и крабовых палочек – возможности безграничны. Сегодня 24 Канал делится рецептом салата из пекинской капусты с сухариками.
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Салат из пекинской капусты с сухариками
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 500 граммов капусты пекинской;
– 150 граммов филе курицы;
– 150 граммов кукурузы консервированной;
– 1 огурец;
– 150 – 200 граммов сухариков;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 3 – 4 столовые ложки масла оливкового;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Сухарики для салата можно купить, а можно сделать самому в духовке. Для этого нарежьте хлеб небольшими кубиками, выложите на противень и прожарьте в духовке 10 минут при температуре 160 градусов.
- Несколько ложек оливкового или подсолнечного масла смешайте с солью. Выложите сухарики в миску с маслом и хорошо перемешайте. Добавьте французские или итальянские травы.
- После этого высыпьте их на противень и положите снова в духовку при 160 градусов еще на 10 минут, периодически помешивая.
- Филе курицы – вареной или копченой – нарежьте кубиками. Свежий огурец помойте и порежьте кубиками. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Все сложите в салатник.
- С консервированной кукурузы слейте сок и добавьте ее к салату. Посолите, поперчите по вкусу.
- Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Перед подачей на стол посыпьте его зеленью и добавьте сухарики.
Приятного аппетита!
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