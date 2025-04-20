Приготовить его совсем легко. Вам понадобятся плавленый сыр, вареные яйца, чеснок, соль и майонез, пишет 24 Канал.
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Салат из плавленых сырков
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 3 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Сваренные вкрутую яйца и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Выложите ингредиенты в глубокую тарелку, посолите, поперчите, добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок.
- Все тщательно замешайте до образования однородной массы.
- Готовый салат можно подавать как отдельное блюдо, намазку для тостов или использовать как начинку для тарталеток.
Приятного аппетита!
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