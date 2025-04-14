Готовится за считанные минуты, а впечатление будто над ней колдовал шеф-повар. Обязательно приготовьте – рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @vita_vorotniuk.

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Битая редиска

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 250 граммов редиса;

– 2 зубчика чеснока;

– несколько веточек петрушки или укропа;

– душистый перец – по вкусу;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Как приготовить битую редиску: смотрите видео

Приготовление:

Легонько отбейте редиску, чтобы она немного потрескалась.

Переложите в банку, добавьте чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и масло.

Закройте банку и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось.

Отправьте в холодильник на 30 минут, но еще вкуснее будет, если оставить на ночь.

Приятного аппетита!

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