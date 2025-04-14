Готовится за считанные минуты, а впечатление будто над ней колдовал шеф-повар. Обязательно приготовьте – рецептом делится 24 Канал со ссылкой на @vita_vorotniuk.
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Битая редиска
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 2 зубчика чеснока;
– несколько веточек петрушки или укропа;
– душистый перец – по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Как приготовить битую редиску: смотрите видео
Приготовление:
- Легонько отбейте редиску, чтобы она немного потрескалась.
- Переложите в банку, добавьте чеснок, петрушку, перец, соль, уксус и масло.
- Закройте банку и хорошо встряхните, чтобы все равномерно перемешалось.
- Отправьте в холодильник на 30 минут, но еще вкуснее будет, если оставить на ночь.
Приятного аппетита!
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