24 Канал предлагает рецепт неострого хрена, который имеет более мягкий вкус, чем классический острый. Его можно есть без слез и даже мазать на хлеб.
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Неострый хрен на Пасху
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов хрена;
– 2 свеклы;
– 150 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка уксуса 9%;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Корень хрена хорошо вымойте и снимите кожуру овощечисткой.
- Ею же нарежьте хрен на тонкие слайсы и отправьте в блендер. Добавьте холодную кипяченую воду и перебейте все до однородности. Должна получиться консистенция каши или густого пюре.
- Отваренную свеклу натрите на мелкой терке. Перемешайте в миске с хреном, добавьте соль, сахар, уксус и перемешайте до однородности.
- Переложите в герметичную тару и спрячьте в холодильник. Можно пробовать на вкус.
Приятного аппетита!
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