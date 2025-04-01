Приготовить быстрый майонез дома получится у каждого. 24 Канал делится рецептом домашнего майонеза.

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Домашний майонез – классический рецепт

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Яйца разбейте в чашу блендера, добавьте соль, сахар и горчицу.
  2. Взбейте блендером ингредиенты до однородности.
  3. Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбивайте массу, добавляя в нее масло.
  4. Как только соус загустеет, влейте лимонный сок и взбейте еще раз.

Готово!

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