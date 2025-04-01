Приготовить быстрый майонез дома получится у каждого. 24 Канал делится рецептом домашнего майонеза.
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Домашний майонез – классический рецепт
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 2 чайные ложки горчицы;
– 250 миллилитров растительного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Яйца разбейте в чашу блендера, добавьте соль, сахар и горчицу.
- Взбейте блендером ингредиенты до однородности.
- Затем, продолжая двигать блендером вверх-вниз, взбивайте массу, добавляя в нее масло.
- Как только соус загустеет, влейте лимонный сок и взбейте еще раз.
Готово!
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