Именно таким будет этот паштет из моркови. Продукты элементарные, которые есть на каждой кухне. Рецептом паштета из моркови и яиц делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Паштет из моркови и яиц
- Время: 20 минут
- Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 1 морковь;
– 2 яйца;
– 2 лука;
– соль, перец – по вкусу;
– масло для обжаривания.
Приготовление:
- Морковь натрите на терке, а лук нарежьте кубиком. Разогрейте сковороду, налейте немного масла и обжарьте овощи.
- Посолите их. По желанию добавьте специи – черный молотый перец, карри или хмели-сунели.
- Яйца отварите, охладите и добавьте к овощам.
- Перебейте ингредиенты в блендере до консистенции паштета. Готово, можно пробовать.
Приятного аппетита!
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