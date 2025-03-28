Эта намазка приобретает популярность в кулинарном мире – ее хвалят за легкую, нежную консистенцию и насыщенный вкус. Идеальна для завтраков и перекусов в любое время дня, а сочетается лучше всего со свежими багетами, тостами и цельнозерновым хлебом.