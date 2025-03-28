Морковно-сырную намазку можно использовать как дополнение к овощным блюдам, или как соус для крекеров и чипсов. Рецептом намазки делится 24 Канал со ссылкой на @yuliia.senych.

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Морковно-сырная намазка

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 250 граммов моркови;
– 2 яйца;
– 70 граммов плавленого сыра;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки сметаны;
– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить эту намазку: смотрите видео

Приготовление:

  1. Морковь натрите на мелкой терке. Яйца отварите.
  2. К моркови добавьте натертые вареные яйца, твердый сыр и чеснок.
  3. Заправьте массу сметаной, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Тщательно перемешайте и намажьте на хлеб.

Приятного аппетита!

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