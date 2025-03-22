Его легко можно приготовить дома из обычной сметаны. Такая самодельная версия не только не уступает по вкусу магазинным аналогам, но и обеспечивает значительную экономию средств, поскольку стоит в десять раз дешевле. Рецептом крем-сыра "Филадельфия" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

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Как приготовить сыр "Филадельфия" дома

Время: 12 часов

12 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов сметаны +25%;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

К сметане добавьте соль и лимонный сок и тщательно перемешайте.

На сито выложите плотный слой марли и переложите на нее сметану.

Заверните края марли, прикрывая сметану. Теперь поставьте конструкцию на ночь в холодильник.

За это время вся сыворотка из сметаны отойдет и на выходе получите плотный, густой и вкусный крем-сыр.

Приятного аппетита!

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