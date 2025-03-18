При этом не стоит переживать за резкий запах, как от свежего чеснока, ведь этот вы запечете. Рецептом ароматной намазки из печеного чеснока делится 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

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Намазка из печеного чеснока

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 – 3 головки чеснока;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сливочного масла;

– соль, любимые специи – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите головки чеснока, верхушку срежьте.

Выложите на пергамент и полейте маслом (20 миллилитров на 1 головку). Посолите по вкусу и добавьте любимые специи.

Поставьте запекать в духовку при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

Запеченный чеснок выдавите из скорлупы. После этого вилкой раздавите до однородной массы. Добавьте мягкое сливочное масло: на 1 чесночок возьмите до 50 граммов.

Намазка из печеного чеснока готова, подавайте с гренками.

Приятного аппетита!

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