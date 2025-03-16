Гуакамоле — екзотична намазка та її просте приготування

Серед страв з авокадо гуакамоле займає почесне місце. Воно смачне, а тому популярне. Не будемо забувати, що авокадо також є дуже корисним.

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Інгредієнти:
– 3 авокадо;
– 1 чилі;
– 2 помідори;
– 1 цибуля;
– 1 лайм;
– 1 пучок кінзи;
– 1 зубок часнику;
– сіль.

Приготування:

  1. Помідори та цибулю подрібніть на найменші шматочки. Також кінзу та часник з дрібкою солі.
  2. Чилі поріжте на дрібні шматочки, але без насіння. Кількість перцю визначайте на власний смак.
  3. М'якуш авокадо розімніть виделкою. Додайте лаймовий сік. А тепер з'єднайте з попередньо підготовленими інгредієнтами.
  4. Буде дуже смачно до тостів, грінок та брускет.

Смачного!

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