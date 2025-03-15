Вкусно, просто и элегантно – все это о рулете из печеночных блинов. Как его приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @kuhar.ua.
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Печеночный рулет из печени
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты для блинов:
– 400 граммов печени;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 4 столовые ложки муки;
– 400 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки масла + для жарки.
Для начинки:
– 3 лука;
– 2 моркови;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1/3 чайной ложки черного перца;
– 2 плавленые сырка;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 100 граммов майонеза.
Как приготовить рулет из печеночных блинов: смотрите видео
Приготовление:
- Подготовленную печень измельчите в блендере. Яйца взбейте венчиком и соедините с печенью. Добавьте соль, перец – перемешайте.
- Добавьте муку и также тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков. Вылейте молоко и масло – перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут.
- Хорошо разогрейте сковороду, один раз смажьте маслом и пожарите блины.
- Для начинки лук жарьте до золотистости 6 – 7 минут, добавьте морковь, соль, перец и жарьте вместе еще 7 минут.
- В блендер сложите: зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез. Все измельчите до однородной массы.
- На пищевую пленку в три слоя выложите блинчик и смажьте начинкой тоненьким слоем.
- Далее в нахлест выложите блинчик за блином и каждый смажьте начинкой.
- С двух сторон заверните края и плотно заверните в рулет. Поставьте в холод на 3 – 5 часов.
Приятного аппетита!
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