Вкусно, просто и элегантно – все это о рулете из печеночных блинов. Как его приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @kuhar.ua.

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Печеночный рулет из печени

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты для блинов:

– 400 граммов печени;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 4 столовые ложки муки;

– 400 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки масла + для жарки.



Для начинки:

– 3 лука;

– 2 моркови;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки черного перца;

– 2 плавленые сырка;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 100 граммов майонеза.

Как приготовить рулет из печеночных блинов: смотрите видео

Приготовление:

Подготовленную печень измельчите в блендере. Яйца взбейте венчиком и соедините с печенью. Добавьте соль, перец – перемешайте.

Добавьте муку и также тщательно перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков. Вылейте молоко и масло – перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут.

Хорошо разогрейте сковороду, один раз смажьте маслом и пожарите блины.

Для начинки лук жарьте до золотистости 6 – 7 минут, добавьте морковь, соль, перец и жарьте вместе еще 7 минут.

В блендер сложите: зажарку, плавленые сырки, чеснок и майонез. Все измельчите до однородной массы.

На пищевую пленку в три слоя выложите блинчик и смажьте начинкой тоненьким слоем.

Далее в нахлест выложите блинчик за блином и каждый смажьте начинкой.

С двух сторон заверните края и плотно заверните в рулет. Поставьте в холод на 3 – 5 часов.

Приятного аппетита!

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