Приготовить ее можно не только в слоеном тесте, но и в популярном тесте фило. Именно таким рецептом сосисок в тесте делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Читайте также Идеальная выпечка для любого события: вертута с сыром и шпинатом от Эктора
Сосиска в тесте в духовке в духовке
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 100 граммов теста фило;
– 6 сосисок;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 30 граммов сливочного масла;
– кунжут.
Приготовление:
- Смажьте пласт теста растопленным сливочным маслом, выложите сверху второй пласт и снова смажьте маслом. Повторите, чтобы получилось 4 слоя. Разрежьте на порционные части.
- Посыпьте каждую тертым сыром, положите сосиску и заверните, поворачивая края. Закрепите края теста взбитым яйцом.
- Обмакните сосиску в тесте во взбитом яйце, выложите на лист с пергаментом швом вниз.
- Посыпьте сверху кунжутом и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: аппетитные сырные крекеры.