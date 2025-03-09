Приготувати її можна не лише у листковому тісті, а й у популярному тісті філо. Саме таким рецептом сосисок в тісті ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

Читайте також Ідеальна випічка для будь-якої події: вертута з сиром та шпинатом від Ектора

Сосиска в тісті в духовці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів тіста філо;

– 6 сосисок;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– 30 грамів вершкового масла;

– кунжут.

Приготування:

Змастіть пласт тіста розтопленим вершковим маслом, викладіть зверху другий пласт і знову змастіть олією. Повторіть, щоб вийшло 4 шари. Розріжте на порційні частини.

Посипте кожну тертим сиром, покладіть сосиску і загорніть, повертаючи краї. Закріпіть краї тіста збитим яйцем.

Вмочіть сосиску в тісті у збитому яйці, викладіть на лист з пергаментом швом вниз.

Посипте зверху кунжутом і відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин.

Смачного!

Теж приготуйте: апетитні сирні крекери.