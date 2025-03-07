Це ідеальний перекус, який, до того ж, дуже легко приготувати. Рецептом сирних крекерів ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухарку Валентину Кущ.

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Апетитні сирні крекери

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру твердого;

– 150 грамів борошна;

– 100 грамів масла вершкового;

– 1 яйце;

– спеції – сухий часник, прованські трави, сіль.

Як приготувати сирні крекери: дивіться відео

Приготування:

Для тіста змішайте натертий на дрібній тертці сир та борошно. Також додайте холодне масло та яйце, всипте спеції.

Замісіть туге, пластичне тісто. Загорніть його у плівку та сховайте в холодильник на 30 хвилин.

Потім розкачайте з борошном і виріжте шматочки – робіть форму, яка вам до вподоби, наприклад, у вигляді сиру, як на відео.

Викладіть майбутні крекери на деко, застелене пергаментом. Потримайте 15 хвилин у холоді й ставте випікати в духовку при 180 градусах до 15 хвилин.

Смачного!

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