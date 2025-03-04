Процес приготування домашніх чипсів настільки простий і швидкий, що ви захочете балувати себе та домашніх дуже часто. 24 Канал з посиланням на ElegantWoman розповідає, як приготувати домашні чипси з цибулі.

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Як приготувати домашні чипси з цибулі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 склянка чистої води;
– 2 цибулини;
– 150 грамів борошна;
– рафінована олія для смаження;
– сіль та будь-які спеції – на смак.

Приготування:

  1. Ошпарте цибулю окропом і нашаткуйте її дуже дрібно.
  2. Влийте воду і борошно, добре перемішайте до однорідного стану і повного розчинення борошна. Додайте сіль та спеції.
  3. Вилийте масу на сковорідку за допомогою ложки, щоб чипси вийшли приємного розміру і просмажте їх з обох боків до скоринки.
  4. Подавайте з домашнім кетчупом або сметанковим соусом із зеленню.

Смачного!

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