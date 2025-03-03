24 Канал з посиланням на TikTok @mil_alexx_pp ділиться надзвичайно простим способом приготування сиру, який вийде у кожного.

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Твердий домашній сир – рецепт

  • Час: 20 хвилин (3 – 4 години вистоювання)
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 літр молока 3,2%;
– 3 яйця;
– 200 грамів сметани;
– 1 – 2 чайні ложки солі.

Як приготувати домашній сир: дивіться відео

Приготування:

  1. Перелийте молоко до каструлі та додайте сіль. Поставте його на вогонь і дайте закипіти.
  2. Тоді змішайте сметану та яйця й обережно влийте суміш до молока, ретельно вимішуючи все разом.
  3. Після змішування поставте каструлю на вогонь і варіть приблизно 6 – 8 хвилин, поки сир не почне відділятися від сироватки. Додатково проваріть суміш ще 2 – 3 хвилини.
  4. Підготуйте марлю у два шари та викладіть сирну масу на друшляк. Перелийте сироватку – має залишитися лише густа маса.
  5. Перекладіть сирну масу до форми. Зверху поставте щось важке, щоб сир рівномірно ущільнювався. Залиште його в такому стані на 3 – 4 години.

До слова, можете додати різні спеції та трави – так сир вийде зі смаком, який ідеально відповідатиме вашим вподобанням.

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