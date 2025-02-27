Є щонайменше 3 альтернативи майонезу, спробувавши які, він вже не буде обов'язковим інгредієнтом на вашій кухні. Чим замінити майонез розповідає 24 Канал з посиланням на Pixelinform.

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Корисні альтернативи майонезу

Авокадо-лаймова заправка

Експерти рекомендують розім’яти м'якуш стиглого авокадо виделкою, потім змішати сік половини лайма, дрібку солі та зубчик часнику. Для додаткового смаку додати краплю соусу табаско.

Грецький йогурт з кропом

Цей простий, але ароматний соус, можна приготувати, змішавши 200 грамів грецького йогурту з жменею подрібненого кропу, 1 чайною ложкою діжонської гірчиці та щіпкою чорного перцю.

Ця заправка ідеально підходить для прикрашання нарізок, м'ясних страв і традиційних святкових салатів.

Порада: обирайте йогурт жирністю 10%, щоб консистенція соусу була густою й однорідною. Якщо ж суміш виявиться занадто густою, можна додати ложку кефіру.

Хумус

За простим рецептом консервований нут можна перетворити на смачний хумус, розім'явши його з 2 столовими ложками тахіні, лимонним соком та зубчиком часнику. Для отримання кремоподібної консистенції можна додати трохи води.

Хумус – це не лише ароматний соус, але й поживний вибір, особливо для веганів, оскільки багатий рослинним білком. До того ж, тахіні містить кальцій, якого бракує в традиційному майонезі.

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