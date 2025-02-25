Приготувавши її один раз – вже неможливо забути. Рецептом паштету з печериць ділиться 24 Канал з посиланням на Субота.
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Паштет з печериць – рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 1 морква;
– 2 цибулі;
– 1 помідор;
– 40 грамів вершкового масла;
– часник;
– сіль, перець, спеції – до смаку;
– петрушка;
– рослинна олія.
Приготування:
- Запечіть овочі, збризкавши олією при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.
- Готові інгредієнти помістіть у блендер. Додайте зелень, перець, сіль і трохи вершкового масла. Подрібніть.
- Тепер доповніть масу дрібно нарізаною петрушкою, перцем чилі та часником. Посоліть та поперчіть – готово.
- Паштет ідеально смакує з підсушеним хлібом.
Смачного!
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