Приготувавши її один раз – вже неможливо забути. Рецептом паштету з печериць ділиться 24 Канал з посиланням на Субота.

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Паштет з печериць – рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– 1 помідор;

– 40 грамів вершкового масла;

– часник;

– сіль, перець, спеції – до смаку;

– петрушка;

– рослинна олія.

Приготування:

Запечіть овочі, збризкавши олією при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.

Готові інгредієнти помістіть у блендер. Додайте зелень, перець, сіль і трохи вершкового масла. Подрібніть.

Тепер доповніть масу дрібно нарізаною петрушкою, перцем чилі та часником. Посоліть та поперчіть – готово.

Паштет ідеально смакує з підсушеним хлібом.

Смачного!

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