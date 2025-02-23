Така намазка виходить настільки смачна, що ви захочете її їсти ложками та не зупинятися. Як приготувати намазку зі скумбрії розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Намазка зі скумбрії
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 скумбрії;
– 6 зубків часнику;
– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 20 грамів гірчиці;
– 100 грамів сметани;
– 30 грамів масла;
– 100 грамів цибулі.
Приготування:
- Візьміть 3 свіжих скумбрії. Форму для випікання вистеліть фольгою. Покладіть риби.
- Вкиньте до них часник. Загорніть фольгу та поставте випікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусах.
- Розберіть рибу. Покладіть в блендер разом з часником. Додайте чорний мелений перець та сіль, гірчицю, сметану. Перебийте.
- Розігрійте сковороду та покладіть вершкове масло. Висипте для смаження подрібнену цибулю. На це треба близько 5 хвилин. Додайте в масу у блендер. Змішайте.
Смачного!
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