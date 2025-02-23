Такая намазка получается настолько вкусная, что вы захотите ее есть ложками и не останавливаться. Как приготовить намазку из скумбрии рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Намазка из скумбрии

Время: 50 минут

50 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 скумбрии;

– 6 зубков чеснока;

– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 20 граммов горчицы;

– 100 граммов сметаны;

– 30 граммов масла;

– 100 граммов лука.

Приготовление:

Возьмите 3 свежих скумбрии. Форму для выпекания выстелите фольгой. Положите рыбы.

Бросьте к ним чеснок. Заверните фольгу и поставьте выпекаться на 40 минут при температуре 180 градусах.

Разберите рыбу на части. Положите в блендер вместе с чесноком. Добавьте черный молотый перец и соль, горчицу, сметану. Перебейте.

Разогрейте сковороду и положите сливочное масло. Высыпьте для жарки измельченный лук. На это надо около 5 минут. Добавьте в массу в блендер. Смешайте.

Приятного аппетита!

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