Такая намазка получается настолько вкусная, что вы захотите ее есть ложками и не останавливаться. Как приготовить намазку из скумбрии рассказывает 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Намазка из скумбрии
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 3 скумбрии;
– 6 зубков чеснока;
– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 20 граммов горчицы;
– 100 граммов сметаны;
– 30 граммов масла;
– 100 граммов лука.
Приготовление:
- Возьмите 3 свежих скумбрии. Форму для выпекания выстелите фольгой. Положите рыбы.
- Бросьте к ним чеснок. Заверните фольгу и поставьте выпекаться на 40 минут при температуре 180 градусах.
- Разберите рыбу на части. Положите в блендер вместе с чесноком. Добавьте черный молотый перец и соль, горчицу, сметану. Перебейте.
- Разогрейте сковороду и положите сливочное масло. Высыпьте для жарки измельченный лук. На это надо около 5 минут. Добавьте в массу в блендер. Смешайте.
Приятного аппетита!
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