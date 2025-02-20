Поскольку зимний сезон приносит дефицит свежих овощей и фруктов, салат с пекинской капустой является одним из идеальных блюд, как на каждый день, так и на праздник. У этого салата множество вариаций с разнообразными ингредиентами – с сухариками и колбасой, с майонезом или без него.