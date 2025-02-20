Оскільки зимовий сезон приносить дефіцит свіжих овочів і фруктів, салат з пекінською капустою є однією з ідеальних страв, як на щодень, так і на свято. У цього салату безліч варіацій з різноманітними інгредієнтами – з сухариками та ковбасою, з майонезом або без нього.