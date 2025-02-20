24 Канал підготував добірку з 3 смачних рецептів салатів із пекінської капусти. Кожен знайде ідеальний для себе!
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3 рецепти салату з пекінської капусти
- Салат з пекінської капусти та кукурудзи
Інгредієнти:
– 250 грамів капусти пекінської;
– 100 грамів кукурудзи консервованої;
– 1 огірок свіжий;
– 1 яйце;
– 50 грамів сметани або майонезу;
– петрушка свіжа;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Яйце відваріть круто, почистьте та наріжте соломкою.
- Пекінську капусту вимийте, нашаткуйте тонкими смужками.
- Огірок вимийте і теж наріжте соломкою. Петрушку подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте кукурудзу. Посоліть та поперчіть до свого смаку і заправте салат.
Готово!
- Салат з пекінської капусти з куркою й сухариками
Інгредієнти:
– 500 грамів капусти пекінської;
– 150 грамів філе курки;
– 150 грамів кукурудзи консервованої;
– 1 огірок свіжий;
– 150 – 200 грамів сухариків;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 3 – 4 столові ложки сметани або майонезу;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Сухарики для салату можете купити, а можете зробити в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин за температури 160 градусів.
- Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Після цього висипте їх на деко і знову до духовки ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Філе курки наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все покладіть до салатника.
- З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до свого смаку. Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте.
- Перед подаванням на стіл посипте салат зеленню і додайте сухарики.
Готово!
Салат з пекінської капусти без майонезу
Інгредієнти:
– 1 качан пекінської капусти;
– 1 штука паприки червоної;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки рисового або яблучного оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– зелень свіжа,
– сіль – на смак.
Приготування:
- Наріжте пекінську капусту. Поріжте червону паприку на тонкі смужки. Змішайте все в одній мисці.
- Моркву наріжте соломкою, додайте до салату. Наріжте півкільцями цибулю.
- Приготуйте соус для салату – змішайте оливкову олію, оцет, цукор, сіль і перець. Ретельно все перемішайте до утворення однорідної маси – цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити медом.
- Заправте салат соусом і подавайте до столу.
Смачного!
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