24 Канал підготував добірку з 3 смачних рецептів салатів із пекінської капусти. Кожен знайде ідеальний для себе!

Читайте також Не шуба і не вінегрет: салат з буряка, який стане вашим улюбленим

3 рецепти салату з пекінської капусти

  1. Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Інгредієнти:
– 250 грамів капусти пекінської;
– 100 грамів кукурудзи консервованої;
– 1 огірок свіжий;
– 1 яйце;
– 50 грамів сметани або майонезу;
– петрушка свіжа;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Яйце відваріть круто, почистьте та наріжте соломкою.
  2. Пекінську капусту вимийте, нашаткуйте тонкими смужками.
  3. Огірок вимийте і теж наріжте соломкою. Петрушку подрібніть.
  4. Змішайте всі інгредієнти, додайте кукурудзу. Посоліть та поперчіть до свого смаку і заправте салат.

Готово!

  1. Салат з пекінської капусти з куркою й сухариками

Інгредієнти:
– 500 грамів капусти пекінської;
– 150 грамів філе курки;
– 150 грамів кукурудзи консервованої;
– 1 огірок свіжий;
– 150 – 200 грамів сухариків;
– 2 столові ложки соку лимона;
– 3 – 4 столові ложки сметани або майонезу;
– сіль, перець – на смак.

Приготування:

  1. Сухарики для салату можете купити, а можете зробити в духовці. Для цього наріжте хліб невеликими кубиками, викладіть на деко та прожарте в духовці 10 хвилин за температури 160 градусів.
  2. Кілька ложок оливкової або соняшникової олії змішайте з сіллю. Викладіть сухарики до миски з олією і добре перемішайте. Після цього висипте їх на деко і знову до духовки ще на 10 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Філе курки наріжте кубиками. Свіжий огірок помийте та поріжте кубиками. Пекінську капусту тонко нашаткуйте. Все покладіть до салатника.
  4. З консервованої кукурудзи злийте сік і додайте її до салату. Посоліть, поперчіть до свого смаку. Заправте оливковою олією та акуратно перемішайте.
  5. Перед подаванням на стіл посипте салат зеленню і додайте сухарики.

Готово!

  1. Салат з пекінської капусти без майонезу

Інгредієнти:
– 1 качан пекінської капусти;
– 1 штука паприки червоної;
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки рисового або яблучного оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– зелень свіжа,
– сіль – на смак.

Приготування:

  1. Наріжте пекінську капусту. Поріжте червону паприку на тонкі смужки. Змішайте все в одній мисці.
  2. Моркву наріжте соломкою, додайте до салату. Наріжте півкільцями цибулю.
  3. Приготуйте соус для салату – змішайте оливкову олію, оцет, цукор, сіль і перець. Ретельно все перемішайте до утворення однорідної маси – цукор має повністю розчинитися. За бажанням, цукор можна замінити медом.
  4. Заправте салат соусом і подавайте до столу.

Смачного!

Не пропустіть: легкий та корисний салат з тунцем, помідором, авокадо, оливками та моцарелою.