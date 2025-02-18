24 Канал з посиланням на кулінарну блогерку @olga_riabenko_ пропонує рецепт смачного та корисного салату з буряка, яблука, сиру та сушених вишень. Приготуйте одного разу, й вже не зможете його забути!

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Салат з буряка, яблука та сиру фелата

Час: 10 хвилин (1 година – запікання буряка)

10 хвилин (1 година – запікання буряка) Порції: 2

Інгредієнти для салату:

– 2 буряки;

– 180 грамів міксу салату;

– 1 яблуко;

– 70 грамів сиру фелата;

– 40 грамів сушеної вишні.



Для заправки:

– 2 – 3 столові ложки олії;

– 30 мілілітрів винного оцту;

– 1 чайна ложка меду;

– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;

– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати салат з буряком і фелатою: дивіться відео

Приготування:

Насамперед помийте буряк, загорніть у фольгу, зробіть кілька дірочок виделкою і поставте запікати в розігріту до 180 градусів духовку. Коли овоч стане м'яким, вийміть його, очистьте та наріжте кубиками.

Далі промийте мікс салату, наріжте половинками яблуко та сир фелату.

Викладіть всі інгредієнти на тарілку та беріться до заправки.

Змішайте винний оцет, мед та гірчицю у зернах. Додайте сіль та перець до смаку.

Заправте салат соусом, додайте сушену вишню або інші улюблені сухофрукти і можна подавати на стіл.

Смачного!

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