24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати салат з тунцем, помідором, авокадо, оливками та моцарелою. Салат за цим рецептом буде оригінально виглядати й на святковому столі.
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Легкий салат з тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів руколи;
– 1 банка тунця;
– 1 помідор;
– 10 оливок;
– 1 авокадо;
– 1/2 моцарели.
Для соусу:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Візьміть посудину й приготуйте соус. З'єднайте оливкову олію, французьку гірчицю, лимонний сік, соєвий соус та мед. Збийте все вилкою, щоб соус загус.
- Помийте й просушіть руколу, наріжте авокадо, моцарелу та помідор.
- На тарілку викладіть руколу, а зверху – нарізані дольками помідори, авокадо та нарізану кубиком моцарелу. Оливки викладайте цілими, а зверху – подрібнений тунець.
- Полийте салат соусом й насолоджуйтеся.
Смачного!
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