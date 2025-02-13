24 Канал з посиланням на ElegantWoman пропонує приготувати салат з тунцем, помідором, авокадо, оливками та моцарелою. Салат за цим рецептом буде оригінально виглядати й на святковому столі.

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Легкий салат з тунцем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів руколи;

– 1 банка тунця;

– 1 помідор;

– 10 оливок;

– 1 авокадо;

– 1/2 моцарели.



Для соусу:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Візьміть посудину й приготуйте соус. З'єднайте оливкову олію, французьку гірчицю, лимонний сік, соєвий соус та мед. Збийте все вилкою, щоб соус загус.

Помийте й просушіть руколу, наріжте авокадо, моцарелу та помідор.

На тарілку викладіть руколу, а зверху – нарізані дольками помідори, авокадо та нарізану кубиком моцарелу. Оливки викладайте цілими, а зверху – подрібнений тунець.

Полийте салат соусом й насолоджуйтеся.

Смачного!

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