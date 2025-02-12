Виявляється, зробити їх самому досить просто. 24 Канал з посиланням на зіркового телекухаря Ектора Хіменес-Браво ділиться рецептом домашніх кабаносів.

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Домашні кабаноси від Ектора

  • Час: 4 години
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– сіль, перець чорний – до смаку;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 0,5 чайної ложки паприки солодкої;
– 0,5 чайної ложки чилі сухого.

Як приготувати курячі кабаноси вдома: дивіться відео

Приготування:

  1. Куряче філе наріжте та пропустіть через м'ясорубку.
  2. Додайте до фаршу сіль і спеції, перемішайте.
  3. Помістіть фарш у кондитерський мішок або пакет-слайдер.
  4. Сформуйте ковбаски на пергаменті та сушіть у духовці при температурі 60 – 70 градусів протягом 3 – 4 годин.
  5. Після цього дістаньте їх, остудіть та подавайте до столу.

Смачного!

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