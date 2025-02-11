24 Канал з посиланням на Субота пропонує приготувати дуже просту намазку на хліб з оселедця та ще декількох інгредієнтів. Цей рецепт стане улюбленим у вашій родині та серед гостей!
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Намазка з оселедця
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 оселедець (філе);
– 2 яйця;
– 1/2 зеленого яблука;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 червона цибулина;
– зелень.
Приготування:
- Наріжте дрібно філе оселедця, білок яєць, яблуко та з'єднайте з вершковим маслом.
- Викладіть намазку на скибочку свіжого хліба.
- Доповніть канапе кільцями червоної цибулі, маринованими в суміші солі, цукру, фруктового оцту та олії.
- Зверху натріть яєчний жовток та прикрасьте зеленню. Можна подавати до столу.
Смачного!
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