24 Канал з посиланням на Субота пропонує приготувати дуже просту намазку на хліб з оселедця та ще декількох інгредієнтів. Цей рецепт стане улюбленим у вашій родині та серед гостей!

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Намазка з оселедця

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 оселедець (філе);

– 2 яйця;

– 1/2 зеленого яблука;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 червона цибулина;

– зелень.

Приготування:

Наріжте дрібно філе оселедця, білок яєць, яблуко та з'єднайте з вершковим маслом.

Викладіть намазку на скибочку свіжого хліба.

Доповніть канапе кільцями червоної цибулі, маринованими в суміші солі, цукру, фруктового оцту та олії.

Зверху натріть яєчний жовток та прикрасьте зеленню. Можна подавати до столу.

Смачного!

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