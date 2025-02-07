Ця паста не є шоколадним аналогом. Вона буде солона на основі вершкового сиру. Рецептом горіхової пасти для бутербродів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Як приготувати горіхову пасту для бутербродів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 125 грамів вершкового масла;
– 130 грамів вершкового сиру або кисломолочного м'якого;
– 1 склянка горіхів;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 – 3 зубки часнику.
Приготування:
- Змішайте масло з майонезом та вершковим сиром. Як варіант, майонез можете замінити на натуральний йогурт.
- В блендері перемеліть горіхи з часником та викладіть отриману масу в загальну пасту. Спробуйте на смак. За бажанням додайте сіль та перець.
- Горіхова паста готова. Підсмажте хліб і смакуйте.
Смачного!
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