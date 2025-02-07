Ця паста не є шоколадним аналогом. Вона буде солона на основі вершкового сиру. Рецептом горіхової пасти для бутербродів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Як приготувати горіхову пасту для бутербродів