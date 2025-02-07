Эта паста не является шоколадным аналогом. Она будет соленная на основе сливочного сыра. Рецептом ореховой пасты для бутербродов делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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Как приготовить ореховую пасту для бутербродов