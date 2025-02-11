24 Канал со ссылкой на Суббота предлагает приготовить очень простую намазку на хлеб из сельди и еще нескольких ингредиентов. Этот рецепт станет любимым в вашей семье и среди гостей!

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Намазка из сельди

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 сельдь (филе);

– 2 яйца;

– 1/2 зеленого яблока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 красная луковица;

– зелень.

Приготовление:

Нарежьте мелко филе сельди, белок яиц, яблоко и соедините со сливочным маслом.

Выложите намазку на ломтик свежего хлеба.

Дополните канапе кольцами красного лука, маринованными в смеси соли, сахара, фруктового уксуса и масла.

Сверху натрите яичный желток и украсьте зеленью. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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