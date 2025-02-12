Оказывается, сделать их самому довольно просто. 24 Канал со ссылкой на звездного телеповара Эктора Хименес-Браво делится рецептом домашних кабаносов.

Читайте также Идеально на закуску: рецепт хрустящих сырных палочек на сковороде

Домашние кабаносы от Эктора

  • Время: 4 часа
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– соль, перец черный – по вкусу;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– 0,5 чайной ложки паприки сладкой;
– 0,5 чайной ложки чили сухого.

Как приготовить куриные кабаносы дома: смотрите видео

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте и пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте к фаршу соль и специи, перемешайте.
  3. Поместите фарш в кондитерский мешок или пакет-слайдер.
  4. Сформируйте колбаски на пергаменте и сушите в духовке при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.
  5. После этого достаньте их, остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Приготовьте также: намазку на хлеб из сельди и еще нескольких ингредиентов.