24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить салат с тунцом, помидором, авокадо, оливками и моцареллой. Салат по этому рецепту будет оригинально смотреться и на праздничном столе.

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Легкий салат с тунцом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов рукколы;

– 1 банка тунца;

– 1 помидор;

– 10 оливок;

– 1 авокадо;

– 1/2 моцареллы.



Для соуса:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите посудину и приготовьте соус. Соедините оливковое масло, французскую горчицу, лимонный сок, соевый соус и мед. Взбейте все вилкой, чтобы соус загустел.

Помойте и просушите рукколу, нарежьте авокадо, моцареллу и помидор.

На тарелку выложите рукколу, а сверху – нарезанные дольками помидоры, авокадо и нарезанную кубиком моцареллу. Оливки выкладывайте целыми, а сверху – измельченный тунец.

Полейте салат соусом и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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