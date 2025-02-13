24 Канал со ссылкой на ElegantWoman предлагает приготовить салат с тунцом, помидором, авокадо, оливками и моцареллой. Салат по этому рецепту будет оригинально смотреться и на праздничном столе.
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Легкий салат с тунцом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов рукколы;
– 1 банка тунца;
– 1 помидор;
– 10 оливок;
– 1 авокадо;
– 1/2 моцареллы.
Для соуса:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– 1 чайная ложка меда;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Возьмите посудину и приготовьте соус. Соедините оливковое масло, французскую горчицу, лимонный сок, соевый соус и мед. Взбейте все вилкой, чтобы соус загустел.
- Помойте и просушите рукколу, нарежьте авокадо, моцареллу и помидор.
- На тарелку выложите рукколу, а сверху – нарезанные дольками помидоры, авокадо и нарезанную кубиком моцареллу. Оливки выкладывайте целыми, а сверху – измельченный тунец.
- Полейте салат соусом и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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