Приготовив ее один раз – уже невозможно забыть. Рецептом паштета из шампиньонов делится 24 Канал со ссылкой на Суббота.
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Паштет из шампиньонов – рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 морковь;
– 2 лука;
– 1 помидор;
– 40 граммов сливочного масла;
– чеснок;
– соль, перец, специи – по вкусу.
– петрушка;
– растительное масло.
Приготовление:
- Запеките овощи, сбрызнув маслом при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
- Готовые ингредиенты поместите в блендер. Добавьте зелень, перец, соль и немного сливочного масла. Измельчите.
- Теперь дополните массу мелко нарезанной петрушкой, перцем чили и чесноком. Посолите и поперчите – готово.
- Паштет идеально сочетается с подсушенным хлебом.
Приятного аппетита!
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