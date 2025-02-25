Приготовив ее один раз – уже невозможно забыть. Рецептом паштета из шампиньонов делится 24 Канал со ссылкой на Суббота.

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Паштет из шампиньонов – рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 морковь;

– 2 лука;

– 1 помидор;

– 40 граммов сливочного масла;

– чеснок;

– соль, перец, специи – по вкусу.

– петрушка;

– растительное масло.

Приготовление:

Запеките овощи, сбрызнув маслом при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

Готовые ингредиенты поместите в блендер. Добавьте зелень, перец, соль и немного сливочного масла. Измельчите.

Теперь дополните массу мелко нарезанной петрушкой, перцем чили и чесноком. Посолите и поперчите – готово.

Паштет идеально сочетается с подсушенным хлебом.

Приятного аппетита!

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