Приготовив ее один раз – уже невозможно забыть. Рецептом паштета из шампиньонов делится 24 Канал со ссылкой на Суббота.

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Паштет из шампиньонов – рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 морковь;
– 2 лука;
– 1 помидор;
– 40 граммов сливочного масла;
– чеснок;
– соль, перец, специи – по вкусу.
– петрушка;
– растительное масло.

Приготовление:

  1. Запеките овощи, сбрызнув маслом при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
  2. Готовые ингредиенты поместите в блендер. Добавьте зелень, перец, соль и немного сливочного масла. Измельчите.
  3. Теперь дополните массу мелко нарезанной петрушкой, перцем чили и чесноком. Посолите и поперчите – готово.
  4. Паштет идеально сочетается с подсушенным хлебом.

Приятного аппетита!

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