Есть по меньшей мере 3 альтернативы майонезу, попробовав какие, он уже не будет обязательным ингредиентом в вашей кухне. Чем заменить майонез 24 Канал со ссылкой на Pixelinform.

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Полезные альтернативы майонезу

Авокадо-лаймовая заправка

Эксперты рекомендуют размять мякоть спелого авокадо вилкой, затем смешать сок половины лайма, щепотку соли и чеснок чеснока. Для дополнительного вкуса добавить каплю соуса табаско.

Греческий йогурт с укропом

Этот простой, но ароматный соус, можно приготовить, смешав 200 граммов греческого йогурта с горстью измельченного укропа, 1 чайной ложкой дижонской горчицы и щепоткой черного перца.

Эта заправка идеально подходит для украшения нарезок, мясных блюд и традиционных праздничных салатов.

Совет: выбирайте йогурт жирностью 10%, чтобы консистенция соуса была густой и однородной. Если же смесь окажется слишком густой, можно добавить ложку кефира.

Хумус

По простому рецепту консервированный нут можно превратить во вкусный хумус, размяв его с 2 столовыми ложками тахини, лимонным соком и зубчиком чеснока. Для получения кремообразной смеси можно добавить немного воды.

Хумус – это не только ароматный соус, но и питательный выбор, особенно для веганов, поскольку богат растительным белком. К тому же, тахини содержит кальций, которого не хватает в традиционном майонезе.

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