24 Канал со ссылкой на TikTok @mil_alexx_pp делится чрезвычайно простым способом приготовления сыра, который получится у каждого.
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Твердый домашний сыр – рецепт
- Время: 20 минут (3 – 4 часа расстойки)
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 литр молока 3,2%;
– 3 яйца;
– 200 граммов сметаны;
– 1 – 2 чайные ложки соли.
Как приготовить домашний творог: смотрите видео
Приготовление:
- Перелейте молоко в кастрюлю и добавьте соль. Поставьте его на огонь и дайте закипеть.
- Тогда смешайте сметану и яйца и осторожно влейте смесь в молоко, тщательно вымешивая все вместе.
- После смешивания поставьте кастрюлю на огонь и варите примерно 6 – 8 минут, пока творог не начнет отделяться от сыворотки. Дополнительно проварите смесь еще 2 – 3 минуты.
- Подготовьте марлю в два слоя и выложите творожную массу на дуршлаг. Перелейте сыворотку – должна остаться только густая масса.
- Переложите творожную массу в форму. Сверху поставьте что-то тяжелое, чтобы сыр равномерно уплотнялся. Оставьте его в таком состоянии на 3 – 4 часа.
К слову, можете добавить различные специи и травы – так сыр получится со вкусом, который идеально будет соответствовать вашим предпочтениям.
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