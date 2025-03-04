Процесс приготовления домашних чипсов настолько прост и быстр, что вы захотите баловать себя и домашних очень часто. 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman рассказывает, как приготовить домашние чипсы из лука.

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Как приготовить домашние чипсы из лука

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 стакан чистой воды;

– 2 луковицы;

– 150 граммов муки;

– рафинированное масло для жарки;

– соль и любые специи – по вкусу.

Приготовление:

Ошпарьте лук кипятком и нашинкуйте его очень мелко.

Влейте воду и муку, хорошо перемешайте до однородного состояния и полного растворения муки. Добавьте соль и специи.

Вылейте массу на сковородку с помощью ложки, чтобы чипсы получились приятного размера и прожарьте их с обеих сторон до корочки.

Подавайте с домашним кетчупом или сметанным соусом с зеленью.

Приятного аппетита!

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