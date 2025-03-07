Это идеальный перекус, который, к тому же, очень легко приготовить. Рецептом сырных крекеров делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Валентину Кущ.

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Аппетитные сырные крекеры

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов сыра твердого;

– 150 граммов муки;

– 100 граммов масла сливочного;

– 1 яйцо;

– специи – сухой чеснок, прованские травы, соль.

Как приготовить сырные крекеры: смотрите видео

Приготовление:

Для теста смешайте натертый на мелкой терке сыр и муку. Также добавьте холодное масло и яйцо, всыпьте специи.

Замесите тугое, пластичное тесто. Заверните его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут.

Затем раскатайте с мукой и вырежьте кусочки – делайте форму, которая вам нравится, например, в виде сыра, как на видео.

Выложите будущие крекеры на противень, застеленный пергаментом. Подержите 15 минут в холоде и ставьте выпекать в духовку при 180 градусах до 15 минут.

Приятного аппетита!

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