Вертута со шпинатом и сыром готовится просто и чуть больше, чем за полчаса. Рецептом этого вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на знаменитого шефа Эктора Хименеса-Браво.

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Вертута с сыром и шпинатом от Эктора

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 пачка теста фило;

– 250 граммов сыра кисломолочного 250 граммов;

– 100 граммов сыра твердого;

– 100 граммов шпината;

– 1 яйцо;

– сливочное и растительное масло для смазывания.



Для заливки:

– 2 яйца;

– 100 миллилитров сметаны;

– 100 миллилитров молока.

Как приготовить вертуту: смотрите видео

Приготовление:

Смешайте творог кисломолочный, твердый и шпинат. Приправьте специями по своему вкусу. Добавьте яйцо и перемешайте.

Для заливки смешайте все ингредиенты венчиком.

Тесто фило разложите на 4 – 5 слоев. Каждый смажьте маслом.

Выложите начинку и сформируйте бублик, как на видео.

Выложите в форму, устеленную пергаментом. Залейте заливкой и посыпьте кунжутом.

Выпекайте вертуту при температуре 170 градусов в течение 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

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