Вертута со шпинатом и сыром готовится просто и чуть больше, чем за полчаса. Рецептом этого вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на знаменитого шефа Эктора Хименеса-Браво.
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Вертута с сыром и шпинатом от Эктора
- Время: 35 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 пачка теста фило;
– 250 граммов сыра кисломолочного 250 граммов;
– 100 граммов сыра твердого;
– 100 граммов шпината;
– 1 яйцо;
– сливочное и растительное масло для смазывания.
Для заливки:
– 2 яйца;
– 100 миллилитров сметаны;
– 100 миллилитров молока.
Как приготовить вертуту: смотрите видео
Приготовление:
- Смешайте творог кисломолочный, твердый и шпинат. Приправьте специями по своему вкусу. Добавьте яйцо и перемешайте.
- Для заливки смешайте все ингредиенты венчиком.
- Тесто фило разложите на 4 – 5 слоев. Каждый смажьте маслом.
- Выложите начинку и сформируйте бублик, как на видео.
- Выложите в форму, устеленную пергаментом. Залейте заливкой и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте вертуту при температуре 170 градусов в течение 15 – 20 минут.
Приятного аппетита!
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