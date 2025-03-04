Именно таким рецептом вареников делится 24 Канал со ссылкой на украинского ресторатора Владимира Ярославского. Приготовив их один раз, других уже не захочется.
Читайте также Ажурнее уже не существует: готовим невероятные блины с дырочками вместе с Ярославским
Пышные вареники на кефире без яиц
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты для теста:
– 300 миллилитров кефира;
– 500 – 530 граммов муки;
– 8 граммов соды (или пакетик разрыхлителя);
– щепотка соли.
Для начинки:
– 1 пачка творога;
– 1 маленькое яйцо или желток;
– 50 граммов сахара.
Как приготовить пышные вареники: смотрите видео
Приготовление:
- Добавьте в кефир соль и соду, быстро перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто.
- Сформируйте тесто в валик, подсыпая немного муки. Нарежьте небольшими "шайбами", расплющите руками, формируя плоское округлое изделие.
- Наполните начинкой и заверните. Продолжайте пока не закончится тесто и начинка.
- Варите на пару на марле под миской 5 минут.
- Выложите в миску и смажьте сливочным маслом. Подавать стоит со сметаной.
Приятного аппетита!
Что-то новенькое: деруны с грибами под сырной шапкой в горшочках.