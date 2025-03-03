Эти драники готовятся в небольших горшочках или формах для запекания, а дополняются сметаной или сливками и пассерованными грибами. Рецептом невероятно вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Деруны с грибами в духовке

Время: 40 – 50 минут

40 – 50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 2 лука;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки муки пшеничной;

– соль, перец – по вкусу;

– масло – по вкусу;

– 150 миллилитров сметаны 20%;

– 100 граммов шампиньонов;

– 50 граммов сыра.

Приготовление:

Почистите и помойте картофель и лук. Весь картофель и одну луковицу натрите на мелкой терке.

Яйцо, 3 ложки муки, тертый картофель и лук перемешайте до однородной массы.

Разогрейте на сковороде масло, выложите столовой ложкой тесто. Жарьте с каждой стороны до золотистой корочки.

Нарежьте второй лук кружочками. Почистите и нарежьте грибы пластинками, обжарьте их на сковороде вместе с луком, добавьте 1 столовую ложку муки и сметану или сливки.

Натрите сыр на крупной терке.

В горшочки или форму для запекания сложите деруны, полейте грибной поливкой и посыпьте тертым сыром.

Поставьте горшочки или форму для запекания в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

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