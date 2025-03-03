Ці деруни готуються у невеликих горщиках або формах для запікання, а доповнюються сметаною або вершками та пасерованими грибами. Рецептом неймовірно смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Деруни з грибами в духовці

Час: 40 – 50 хвилин

40 – 50 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 2 цибулі;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки борошна пшеничного;

– сіль, перець – на смак;

– олія – на смак;

– 150 мілілітрів сметани 20%;

– 100 грамів печериць;

– 50 грамів сиру.

Приготування:

Почистьте і помийте картоплю та цибулю. Усю картоплю та одну цибулину натріть на дрібній тертці.

Яйце, 3 ложки борошна, терту картоплю та цибулю перемішайте до однорідної маси.

Розігрійте на сковороді олію, викладіть столовою ложкою тісто. Смажте з кожного боку до золотистої скоринки.

Наріжте другу цибулю кружалками. Почистьте та наріжте гриби пластинками, обсмажте їх на сковороді разом із цибулею, додайте 1 столову ложку борошна та сметану або вершки.

Натріть сир на грубій тертці.

У горщики чи форму для запікання складіть деруни, полийте грибною поливкою та посипте тертим сиром.

Поставте горщики або форму для запікання в духовку, розігріту до 180 градусів, та запікайте впродовж 30 хвилин.

Смачного!

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