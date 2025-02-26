Господині, які спробували цей метод, кажуть, що плов на сковороді виходить не гіршим, ніж у казані. Рецептом плову у сковороді ділиться 24 Канал з посиланням на портал "Сусідка".
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Як приготувати плов на сковороді
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів м'яса (яловичина або курка);
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 2 склянки рису;
– сіль, перець, спеції – до смаку.
Приготування:
- На сковорідці з товстим дном обсмажте м'ясо та додайте нарізані цибулю і моркву.
- Після цього засипте у сковорідку 2 склянки рису, залийте кип'яченою водою так, щоб вона покривала крупу на 2 сантиметри, і тушкуйте під кришкою 20 хвилин.
- Не перемішуйте плов до готовності, щоб зберегти правильну структуру страви. І не знімайте кришку перші 15 хвилин, щоб рис добре пропарився.
- Останній крок – посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції.
- А, щоб плов став ще смачнішим, після приготування вимкніть його і залиште під рушником на 10 хвилин.
Готово!
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