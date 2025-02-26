Заварні пиріжки з картоплею вже давно полюбилися безлічі сімей. Ця страва викликає у багатьох теплі спогади про дитинство, адже колись саме такі готувала кожна бабуся. Вони м'які, апетитні, з хрусткою скоринкою, що огортає ніжну начинку.