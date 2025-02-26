Ідеально підходять як для сніданку, так і для швидких перекусів, а готуються просто та швидко. Рецептом заварних дріжджових пиріжків ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @mamanata.food.
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Заварні пиріжки з картоплею – рецепт
- Час: 1 година
- Порції: 1 (приблизно 20 – 25 штук)
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– дрібка цукру;
– 25 грамів дріжджів;
– 3 столові ложки олії;
– 750 грамів борошна;
– 250 мілілітрів окропу;
– олія для смаження.
Для начинки:
– 5 картоплин;
– 1 цибуля;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки сметани.
Приготування:
- У велику миску налийте тепле молоко й додайте дріжджі, сіль та цукор. Розмішайте до повного розчинення дріжджів.
- Просійте борошно й поступово додавайте його до молочно-дріжджової суміші. Періодично перемішуйте.
- Окремо закип'ятіть воду. Швидко влийте окріп у тісто, одночасно замішуйте його ложкою.
- Після охолодження тіста до комфортної температури починайте замішувати його руками. Додайте олію та вимішуйте, доки тісто не стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук.
- Присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто. Розкачайте його у вигляді ковбаски та наріжте на рівні шматочки. Кожен з них розкачайте у круглу основу для пиріжка.
- На середину кожного кружечка викладіть начинку – картопляне пюре з підсмаженою цибулькою, вершковим маслом і сметаною. Загорніть краї, формуючи акуратні пиріжки.
- Розігрійте велику сковороду з достатньою кількістю олії. Смажте пиріжки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Смачного!
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