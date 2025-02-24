Вони точно не залишать байдужим нікого з домашніх. Рецептом м'ясних кульок у вершках ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.org.
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М'ясні кульки у вершках
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 яйце;
– сіль, перець – до смаку.
Для підливки:
– 100 грамів сиру;
– 3 зубки часнику;
– 200 грамів вершків 15-20%.
Приготування:
- М'яса прокрутіть через м'ясорубку. У масу додайте дрібно нарізану цибулину і яйце. Поперчіть і посоліть на смак, можете додати й інші улюблені спеції.
- Вимішайте фарш, що вийшов, і сформуйте з нього невеликі кульки. Тоді викладіть їх у форму для випікання на відстані 1 – 2 сантиметри один від одного.
- Випікайте м'ясні кульки у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.
- У цей час приготуйте підливку: натріть на дрібній тертці сир, додайте до нього подрібнений часник і вершки.
- Полийте м'ясні кульки соусом і запікайте ще 15 хвилин.
Ці м'ясні кульки смакують з будь-яким гарніром – картоплею, кашами, макаронами чи просто овочами.
Смачного!
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