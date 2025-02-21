Зазвичай таке питання постає під час приготування тюфтельок. Пояснюють це зайвою витратою часу, але приготувати підливу можна всього за 10 хвилин, запевняє 24 Канал з посиланням на zhenskiy.
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Як приготувати ідеальну підливу до тюфтельок
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 4 столові ложки борошна;
– 40 грамів вершкового масла;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 2 – 3 столові ложки томатної пасти;
– 3 – 4 склянки бульйону;
– спеції – на смак.
Приготування:
- Спочатку прогрійте сковорідку без олії. Потім прожарте борошно.
- Тим часом на водяній бані розтопіть вершкове масло.
- Коли борошно за кольором нагадуватиме каву, введіть розтоплене вершкове масло та олію. Соус важливо помішувати, щоб не з'явилися грудочки.
- Далі додайте томатну пасту і знову перемішайте. Влийте бульйон, додайте за бажанням прянощі та сіль.
- Готуйте підливу близько 8 хвилин. Коли вона стане необхідної консистенції, можна вимикати плиту і поєднувати її з м'ясними кульками.
Смачного!
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