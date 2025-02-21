Обычно такой вопрос возникает во время приготовления тефтелей. Объясняют это лишней тратой времени, но приготовить подливу можно всего за 10 минут, уверяет 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.

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Как приготовить идеальную подливу к тефтелькам

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки муки;

– 40 граммов сливочного масла;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 2 – 3 столовые ложки томатной пасты;

– 3 – 4 стакана бульона;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

Сначала прогрейте сковородку без масла. Затем прожарьте муку.

Тем временем на водяной бане растопите сливочное масло.

Когда мука по цвету будет напоминать кофе, введите растопленное сливочное масло и масло. Соус важно помешивать, чтобы не появились комочки.

Далее добавьте томатную пасту и снова перемешайте. Влейте бульон, добавьте по желанию пряности и соль.

Готовьте подливу около 8 минут. Когда она станет необходимой консистенции, можно выключать плиту и сочетать ее с мясными шариками.

Приятного аппетита!

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