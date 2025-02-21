Далі у матеріалі на вас чекає простий рецепт, який обов'язково здивує! Як спекти хліб з броколі без додавання борошна розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @romayemets.
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Хліб з броколі без борошна
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 броколі;
– 3 яйця;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– сіль та перець – на смак;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– насіння для посипки.
Як спекти неймовірно смачний хліб з броколі: дивіться відео
Приготування:
- Одну середню броколі натріть на велику тертку без стебла.
- Додайте до нього яйця, суміш перцю, мелений коріандр, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, дрібку солі та оливкову олію. Ретельно перемішайте.
- Форму для запікання застеліть пергаментом та змастіть олією.
- Викладіть підготовлену суміш у форму, вирівняйте поверхню та прикрасьте різними видами насіння.
- Запікайте у духовці розігрітій до 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.
Готово!
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