Далее в материале вас ждет простой рецепт, который обязательно удивит! Как испечь хлеб из брокколи без добавления муки рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @romayemets.
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Хлеб из брокколи без муки
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 брокколи;
– 3 яйца;
– 0,5 чайной ложки кориандра;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– соль и перец – по вкусу;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– семечки для посыпки.
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Приготовление:
- Одну среднюю брокколи натрите на крупную терку без стебля.
- Добавьте к нему яйца, смесь перца, молотый кориандр, кукурузный крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и оливковое масло. Тщательно перемешайте.
- Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте маслом.
- Выложите подготовленную смесь в форму, выровняйте поверхность и украсьте различными видами семян.
- Запекайте в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 – 25 минут.
Готово!
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