Далее в материале вас ждет простой рецепт, который обязательно удивит! Как испечь хлеб из брокколи без добавления муки рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @romayemets.

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Хлеб из брокколи без муки

Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 брокколи;

– 3 яйца;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– соль и перец – по вкусу;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– семечки для посыпки.

Как испечь невероятно вкусный хлеб с брокколи: смотрите видео

Приготовление:

Одну среднюю брокколи натрите на крупную терку без стебля.

Добавьте к нему яйца, смесь перца, молотый кориандр, кукурузный крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и оливковое масло. Тщательно перемешайте.

Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте маслом.

Выложите подготовленную смесь в форму, выровняйте поверхность и украсьте различными видами семян.

Запекайте в духовке разогретой до 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

Готово!

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